(Alliance News) - Mosman Oil & Gas Ltd a fourni lundi aux investisseurs des détails supplémentaires sur un partenariat potentiel pour la production d'hélium.

Mosman Oil & Gas est une société pétrolière et gazière basée à Sydney qui a des projets en Australie et aux Etats-Unis.

En avril, Mosman a signé un protocole d'accord non contraignant portant sur une éventuelle prise d'hélium à partir de l'EP 145, son bloc d'exploration dans le bassin d'Amadeus, dans le centre de l'Australie.

L'accord définit un cadre entre Mosman, Beijing Sinoscience Fullcyro Technology Co Ltd et Beltway Group.

Bien qu'il ne soit pas contraignant à ce stade, il établit une relation formelle à partir de laquelle il sera possible de planifier et de convenir de futurs documents contraignants, a déclaré Mosman.

Avant qu'un accord d'exploitation plus formel puisse être finalisé, l'EP 145 doit faire l'objet d'une exploration plus poussée, notamment par des études sismiques et des forages, puis, après une estimation des réserves, d'une planification de la production et d'une décision d'entreprendre un développement commercial.

Mosman a noté qu'"aucun plan de développement commercial n'est en place à ce stade et qu'il sera soumis à un certain nombre de questions importantes, notamment la réussite de l'exploration, le financement et les approbations réglementaires".

"Mosman prévient qu'il n'y a aucune certitude que des accords formels se développeront à partir de l'HOA et note qu'à ce stade, il y a de nombreuses questions à convenir, y compris les prix, les coûts, les conditions de tout soutien financier ou d'autres questions matérielles qui formeront la base de tout accord formel futur avec Fullcyro et Beltway", a ajouté l'entreprise.

Les actions de Mosman ont clôturé à 0,035 pence l'unité lundi.

