(Alliance News) - Les actions de Mosman Oil & Gas Ltd ont chuté après que la société ait annoncé une offre de placement de 300 000 livres sterling, mais la société a déclaré que le produit était nécessaire pour deux licences dans le nord de l'Australie.

Mosman est une société d'exploration, de développement et de production pétrolière qui a des projets aux États-Unis et en Australie. Les actions de Mosman ont baissé de 21 % à 0,014 pence l'unité à Londres vendredi matin.

Cette baisse fait suite à l'annonce par Mosman d'une levée de fonds réussie de 300 000 GBP par le placement de 2,40 milliards d'actions à 0,0125 pence chacune. Le prix d'émission représente une décote par rapport au cours de clôture de Mosman, qui était de 0,016 pence par action jeudi. Mosman prévoit que les nouvelles actions seront admises à la négociation sur l'AIM le 8 février.

Mosman a déclaré que le produit de la vente servira à financer le développement des deux projets d'exploration d'hélium et d'hydrogène qu'elle détient à 100 % dans le bassin d'Amadeus en Australie, EP 145 et EP 155.

Mosman reste responsable des coûts du projet EP 145, qui seront remboursés par son partenaire d'exploitation une fois le projet achevé et payés 160 000 AUD, soit environ 106 000 USD.

En octobre, Mosman a signé un accord de participation avec Greenvale Energy Ltd, filiale de Greenvale Gold Pty Ltd, pour financer les études sismiques et le forage sur l'EP 145. Mosman conservera une participation directe de 25 % dans l'EP 145, tandis que Greenvale obtiendra une participation de 75 % une fois le projet achevé. La participation reste soumise à l'approbation gouvernementale et ministérielle, que Mosman espère recevoir dans un avenir proche.

Le programme de forage sismique sur l'EP 145 est prévu pour le premier semestre 2024, les résultats et l'emplacement du puits devant être annoncés d'ici le mois d'août.

Sur le site EP 155, Mosman a conclu un accord d'amodiation avec Westmarket Oil & Gas Pty Ltd, une filiale de Georgina Energy, depuis 2020. Georgina reste responsable des négociations sur les titres autochtones nécessaires à l'obtention d'un permis d'exploration et entreprendra le programme de travail technique initial. Une fois ce programme achevé, Georgina détiendra une participation de 75 % dans le projet EP 155 et en assurera l'exploitation, Mosman détenant les 25 % restants.

Jeudi, les actions de Mosman ont également été affectées par des résultats de production médiocres pour le trimestre clos le 31 décembre. La production nette est tombée à 2 725 barils d'équivalent pétrole, soit 30 barils par jour, contre 3 564 au trimestre précédent. Cependant, Mosman a déclaré que ce ralentissement était dû à des changements dans l'infrastructure de production du projet Stanley au Texas, qui devraient permettre des taux de production encore plus élevés en 2024.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.