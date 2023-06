Mosman Oil & Gas Ltd - société d'exploration, de développement et de production pétrolière basée en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) - désigne SRK (Australie) pour entreprendre un examen indépendant des permis EP 145 et EPA 155, avec pour première tâche la préparation d'un rapport d'évaluation et d'un rapport sur l'état d'avancement. EP 145 et EPA 155 sont des permis détenus et exploités par Mosman dans le Territoire du Nord, en Australie.

Mosman a l'intention de modifier la structure de ses filiales pour faciliter l'introduction en bourse des actifs australiens. Explique que plusieurs autres questions restent à l'étude, notamment la fiscalité, la structuration, les éventuelles périodes de blocage des actions et la distribution ou la vente potentielle des actions des filiales de la société aux actionnaires existants. En outre, demande au ministre des mines et de l'industrie du gouvernement du Territoire du Nord de prolonger de 12 mois le programme de travail relatif à l'EP145.

Cours actuel de l'action : 0,055 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 31

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

