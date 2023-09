(Alliance News) - Mosman Oil & Gas Ltd a annoncé lundi que John Barr quitterait son poste de président à la fin du mois, alors que la société a également fourni une mise à jour de son plan d'affaires.

Basée à Sydney, Mosman a des projets dans le Territoire du Nord de l'Australie et dans les États américains du Texas et de l'Oklahoma.

M. Barr a notifié sa démission du poste de président du conseil d'administration, avec effet au 30 septembre, a indiqué Mosman. M. Barr a également donné son préavis dans le cadre de son contrat de services exécutifs en tant qu'administrateur de Kensington Advisory Services Pty Ltd. Ce contrat est assorti d'une période de résiliation de six mois.

M. Mosman a indiqué que le directeur non exécutif John Young a également démissionné, quittant ainsi le conseil d'administration immédiatement.

La société a indiqué qu'elle avait entamé un processus d'examen et de nomination de nouveaux administrateurs. D'autres informations seront communiquées "en temps voulu, le cas échéant".

"Nous remercions John Barr d'avoir dirigé la société depuis sa création jusqu'à son introduction en bourse, en passant par les hauts et les bas de l'exploration, du développement et de la production. Nous remercions également John Young pour sa contribution depuis la création de la société et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs", a déclaré le directeur technique Andy Carroll.

"Dans l'immédiat, l'accent est mis sur la nomination d'un directeur non exécutif et les opérations continuent de progresser. Nous vous tiendrons au courant en temps voulu".

En ce qui concerne son plan d'entreprise, Mosman a déclaré que sa stratégie consistait toujours à accroître la production aux États-Unis et à poursuivre l'exploration de l'hélium, de l'hydrogène et des hydrocarbures en Australie, qui présentent un "fort potentiel de croissance".

"L'examen général de l'entreprise se poursuit et les coûts seront optimisés pour assurer une stabilité financière continue", a déclaré M. Mosman.

Les actions étaient en baisse de 2,4 % à 0,025 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

