(Alliance News) - Mosman Oil & Gas Ltd a déclaré mercredi avoir déposé un rapport auprès du gouvernement du Territoire du Nord en Australie sur la troisième année de son bloc d'exploration EP 145 dans le bassin d'Amadeus.

La compagnie pétrolière et gazière basée à Sydney, qui a des projets en Australie et aux États-Unis, a déclaré que le calendrier actuel des travaux sur le permis prévoit l'acquisition de données sismiques au début de 2024, sous réserve du financement et des approbations du gouvernement.

Le forage serait envisagé après l'acquisition et le traitement des données sismiques, a ajouté Mosman.

Mosman a rappelé son annonce d'octobre dernier concernant les ressources potentielles de l'EP 145, qui s'élèvent à 440 milliards de pieds cubes de gaz, dont 26 milliards de pieds cubes d'hélium et 26 milliards de pieds cubes d'hydrogène.

Fin juin, Mosman a déclaré que le gouvernement du Territoire du Nord avait approuvé la prolongation du délai pour achever le programme de travail de l'année jusqu'au 21 août 2024.

Les actions de Mosman ont clôturé en hausse de 31 % à 0,029 pence l'unité à Londres mercredi.

Lundi, Mosman a annoncé que John Barr quitterait son poste de président à la fin du mois, et la société a également fait le point sur son plan d'entreprise.

M. Barr a notifié sa démission du poste de président, avec effet au 30 septembre, a indiqué M. Mosman. M. Barr a également donné son préavis dans le cadre de son contrat de services exécutifs en tant qu'administrateur de Kensington Advisory Services Pty Ltd. Ce contrat prévoit une période de résiliation de six mois.

M. Mosman a indiqué que le directeur non exécutif John Young a également démissionné, quittant ainsi le conseil d'administration immédiatement.

La société a indiqué qu'elle avait entamé un processus d'examen et de nomination de nouveaux administrateurs. D'autres informations seront communiquées "en temps voulu, le cas échéant".

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.