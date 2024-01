(Alliance News) - Mosman Oil & Gas Ltd a déclaré mardi qu'elle avait accepté de modifier l'accord d'exploitation, repoussant ainsi la date de résiliation.

Mosman est une société d'exploration, de développement et de production pétrolière qui a des projets aux États-Unis et en Australie. Ses actions ont baissé de 3,3 % à 0,017 pence chacune à Londres mardi matin.

En octobre, Mosman a déclaré avoir signé un accord d'exploitation avec Greenvale Gold Pty Ltd, filiale de Greenvale Energy Ltd, pour financer des études sismiques et des forages sur le projet EP 145 de Mosman dans le Territoire du Nord de l'Australie. Mosman conservera une participation de 25 % dans le projet EP 145, tandis que Greenvale obtiendra une participation de 75 %.

Mardi, Mosman & Greenvale Gas Ltd a déclaré qu'elle avait accepté de modifier l'accord d'affermage de manière à ce que le droit de l'une ou l'autre partie de mettre fin à l'accord passe du 31 janvier au 30 mars.

Cela s'explique par le fait que le processus d'approbation progresse mais n'est pas encore achevé, a déclaré Mosman.

L'amendement précise également que Mosman paiera tous les coûts gouvernementaux pendant la période intérimaire, et que GRV remboursera ces coûts après l'achèvement du projet.

Le directeur général, Andy Carroll, a déclaré : "Il s'agit d'une modification mineure raisonnable, étant donné que le processus d'approbation progresse. Nous sommes toujours en bonne voie pour acquérir des données sismiques en 2024 et forer en 2025 afin de tester le potentiel d'hélium, d'hydrogène et d'hydrocarbures de cette zone".

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

