Nextier Oilfield Solutions a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à une reprise de la demande de fracturation l'année prochaine, mais qu'une pénurie d'équipements pourrait entraver la croissance de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis.

La baisse des prix du pétrole et du gaz a contraint les producteurs de schiste américains à réduire leurs activités de forage et de complétion de puits au cours du trimestre avril-juin, ce qui a eu un impact négatif sur la demande d'équipements et de services.

Nextier a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'activité de fracturation atteigne son niveau le plus bas dans le courant de l'année, après une brève baisse par rapport aux niveaux actuels.

"Nous considérons que le ralentissement actuel de l'activité de l'industrie est transitoire et, d'ici 2024, nous pensons que l'activité d'achèvement de puits aux États-Unis retrouvera les niveaux que nous avons connus au premier trimestre de cette année", a déclaré Robert Drummond, président-directeur général de Nextier.

Cependant, l'insuffisance des nouvelles constructions d'équipements de fracturation pour suivre le rythme de la reprise de la demande pourrait constituer le goulot d'étranglement de la croissance de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis d'ici l'année prochaine, a-t-il ajouté.

La société a déclaré qu'elle mettrait en réserve ses équipements plutôt que de réduire ses prix si la demande diminue à court terme, ajoutant qu'elle pourrait réduire jusqu'à trois parcs de fracturation d'ici la fin du troisième trimestre.

Nextier, qui est en train de fusionner avec Patterson-UTI Energy, a annoncé mardi un bénéfice supérieur aux prévisions de 68 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin.

Les perspectives optimistes et le bénéfice supérieur au deuxième trimestre ont permis aux actions de la société d'augmenter de 1,6 % pour atteindre 11,69 dollars mercredi, son niveau le plus élevé depuis plus d'un an. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston, édition de Matthew Lewis)