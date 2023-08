(Alliance News) - Nostrum Oil & Gas PLC a déclaré avoir réalisé un bénéfice au premier semestre 2023, en grande partie grâce à un gain exceptionnel sur l'échange de dettes contre des actions, bien que la perte se soit creusée au deuxième trimestre de l'année.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la compagnie pétrolière et gazière indépendante basée à Londres et axée sur le bassin de la mer Caspienne a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôts de 858,2 millions USD, contre une perte de 22,1 millions USD un an plus tôt.

Ce résultat a été obtenu en dépit d'une baisse de 51 % des recettes du premier semestre, qui sont passées de 107,8 millions USD à 52,8 millions USD, grâce à un gain exceptionnel de 769,6 millions USD sur l'échange de créances contre des participations, ainsi qu'à un ajustement exceptionnel de la juste valeur de 163,5 millions USD sur la comptabilisation des instruments de la dette.

Nostrum Oil & Gas a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a chuté de 77 % au premier semestre, passant de 68,8 millions USD avec une marge de 63,8 % l'année précédente à 15,5 millions USD avec une marge de 29,4 %.

Au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 30,9 millions d'USD, contre 17,6 millions d'USD un an plus tôt, les recettes ayant chuté de 24 %, passant de 42,6 millions d'USD à 32,3 millions d'USD.

La production journalière après traitement du premier semestre a chuté de 20 % à 10 048 barils d'équivalent pétrole par jour, contre 14 167 barils un an plus tôt, tandis que les volumes de vente journaliers ont chuté de 31 % à 9 020 barils, contre 13 102 barils.

"Nous poursuivons l'exécution de notre programme opérationnel et sommes satisfaits des étapes franchies au cours de cette période de référence", a déclaré le directeur général Arfan Khan.

"Le second semestre 2023 a déjà commencé avec un calendrier chargé avec le lancement d'un programme d'évaluation sur les champs de Stepnoy Leopard, les premiers gains de production suite au lancement récent de l'extension de notre système de gas lift ainsi que l'approbation du programme de forage à échelle limitée sur notre champ de Chinarevskoye.

"Nous continuerons à nous concentrer sur l'optimisation des coûts afin de gérer les liquidités tout en poursuivant l'exécution de notre stratégie énergétique mixte et en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes".

Au 30 juin, la trésorerie non affectée de Nostrum Oil & Gas s'élevait à environ 192 millions d'USD, contre 191 millions d'USD au 31 mars. Les liquidités restreintes s'élevaient à 16,3 millions USD, soit une baisse de 28 % par rapport aux 22,6 millions USD, ce qui s'explique par le paiement de 6,2 millions USD d'intérêts pour la période allant du 9 février au 29 juin, qui ont ensuite été reconstitués pour couvrir les deux prochains paiements d'intérêts.

Les actions de Nostrum Oil & Gas étaient en baisse de 4,0 % à 12,00 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

