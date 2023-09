Nostrum Oil & Gas PLC - société de développement, de production et d'exploration pétrolière et gazière basée à Londres et axée sur le Kazakhstan - annonce le redémarrage de l'unité de traitement de gaz "ultramoderne", GTU-3, achevé "en toute sécurité et avec succès". L'usine, d'une valeur d'environ 750 millions USD, a été mise en service et a démarré en 2019, mais il s'est avéré que deux pièces d'équipement majeures nécessitaient des réparations. Nostrum affirme que GTU-3 fonctionne désormais conformément à la conception et livre du GPL, du gaz sec et du condensat conformément aux spécifications de vente. Nostrum ajoute que les améliorations ont permis de réduire la capacité d'exploitation de l'usine.

"Il s'agit d'une étape importante... car elle démontre l'excellence opérationnelle de notre infrastructure combinée de traitement du gaz de 4,2 [milliards de mètres cubes par an] dans le nord-ouest du Kazakhstan, et elle est maintenant prête à recevoir du gaz de tiers, en plus de recevoir la charge d'alimentation d'Ural Oil & Gas LLP qui devrait commencer au quatrième trimestre 2023", déclare le directeur général Arfan Khan. Zhaikmunai LLP, filiale de Nostrum, a conclu un accord pour recevoir du gaz et du condensat de gaz liquide d'Ural OG.

Cours actuel de l'action : 11,50 pence, en baisse de 8,0 % lundi

Variation sur 12 mois : en hausse par rapport à 0,20 pence

