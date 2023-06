Nostrum Oil & Gas PLC - société pétrolière et gazière indépendante centrée sur le bassin caspien - affiche un chiffre d'affaires de 199,7 millions USD pour 2022 contre un prix moyen du Brent de 99 USD par baril de pétrole brut, contre un chiffre d'affaires de 195,3 millions USD en 2021, contre un prix du Brent de 71 USD par baril de pétrole brut. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 115,7 millions USD, contre 112,5 millions GBP un an plus tôt. Toutefois, le volume des ventes quotidiennes s'élève en moyenne à 12 524 barils équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport aux 15 330 barils de l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare qu'elle continue à donner la priorité à la sécurité de l'ensemble de son personnel et de ses sous-traitants et qu'elle se concentre sur la mise en œuvre d'opérations durables.

Arfan Khan, directeur général, déclare : "La performance financière du groupe au cours de l'année a été stable et positive en raison d'une augmentation des prix des produits de base. Ces résultats ont été obtenus en dépit d'un déclin naturel important de la production, ainsi que de l'inflation et d'autres défis macroéconomiques."

Les actions de Nostrum sont actuellement suspendues, en raison d'un retard dans la publication des résultats.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

