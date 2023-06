Nostrum Oil & Gas PLC - société pétrolière et gazière indépendante axée sur le bassin de la mer Caspienne - nomme Petro Mychalkiw au poste de directeur financier, à compter du 21 août.

M. Mychalkiw est un expert-comptable qui possède une vaste expérience des sociétés cotées en bourse et une expérience directe des opérations d'exploration et de production au Kazakhstan. Il a notamment travaillé pour Equus Petroleum PLC et Orsu Metals Corp.

Le président Stephen Whyte déclare : "Je suis ravi d'accueillir Petro au sein de Nostrum. Il rejoint la société après avoir mené à bien sa restructuration et alors que Nostrum se trouve à un stade important de son développement. Sa grande expérience en tant que directeur financier du groupe sera essentielle pour soutenir les nombreuses initiatives et la croissance que nous prévoyons pour Nostrum."

Cours actuel de l'action : 8,45 pence, en hausse de 5,6 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : hausse substantielle par rapport à 0,72 pence

