Nostrum Oil & Gas PLC - société pétrolière et gazière indépendante basée à Londres et axée sur le bassin de la mer Caspienne - annonce que le chiffre d'affaires pour les six mois se terminant le 30 juin devrait dépasser 52 millions USD, mais qu'il sera inférieur aux 107 millions USD enregistrés l'année précédente. Cette baisse est due à une diminution de la production et des prix moyens des produits. La production moyenne après traitement au cours du premier semestre a été de 10 048 barils de pétrole par jour, soit une baisse de 29 % par rapport aux 14 167 barils produits l'année précédente. Le volume moyen des ventes quotidiennes était de 9 020 boepd, en baisse de 31 % par rapport à 13 102.

Arfan Khan, directeur général, déclare : "Nous sommes satisfaits des étapes opérationnelles importantes que nous avons franchies au cours du premier semestre 2023.

"Suite à l'achèvement réussi de l'acquisition de Stepnoy Leopard Fields ce mois-ci, nous avons déjà commencé un programme d'évaluation visant à reclasser certaines ressources contingentes en réserves prouvées, ce qui nous aidera à déterminer les schémas de développement commercialement viables. Il s'agit pour nous d'un projet de raccordement en amont intéressant qui pourrait apporter des réserves importantes à la base de ressources du groupe".

Cours actuel de l'action : 10,00 pence l'unité, en baisse de 9,1 % vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 79

