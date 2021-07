Novatek: voyants au vert au 2e trimestre mais la prudence reste de mise

Moscou (awp/afp) - Le numéro deux du gaz russe, le groupe privé Novatek, a plus que doublé son bénéfice net au second trimestre et présenté mercredi des chiffres enthousiasmants, mais reste prudent face à la persistance de la pandémie.

D'avril à juin, le bénéfice net du groupe s'est établi à 99,3 milliards de roubles (1,14 milliard d'euros au taux actuel), contre 41,6 milliards de roubles pour la même période l'an passé, selon un communiqué de Novatek.

Le chiffre d'affaires a pour sa part grimpé de 83,7% à 264,45 milliards de roubles et l'Ebitda a bondi de 129% à 163,2 milliards de roubles.

Novatek, leader du gaz naturel liquéfié (GNL) en Russie, a par ailleurs enregistré une hausse de 7,8% de sa production de gaz et de 4,8% de ses ventes, à 17,7 milliards de m3.

Ces ventes "résultent principalement d'une augmentation des volumes de gaz vendus sur le marché intérieur en raison du lancement d'installations de production supplémentaires" et d'une demande poussée par "les conditions climatiques".

En 2020, le bénéfice net du groupe basé à Tarko-Sale, dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie où se trouvent ses immenses gisements de gaz naturel, avait chuté de 92% et Novatek avait même brièvement eu des comptes dans le rouge.

Le groupe reste d'ailleurs prudent et s'il salue "l'amélioration progressive de l'activité économique mondiale" en 2021, il note que "des questions subsistent quant à la durabilité de cette reprise".

"Malgré ces incertitudes, le groupe continue de mettre en oeuvre ses projets d'investissement", souligne Novatek, qui a encore annoncé de nouveaux projets le mois dernier avec son partenaire français TotalEnergies, dans l'hydrogène notamment.

afp/rp