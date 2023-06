Les rendements des obligations d'État indiennes ont dépassé les 7 % lundi, suivant la hausse des obligations américaines, alors que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI) prévue plus tard dans la semaine.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 était à 7,0050% à 10:05 a.m. IST, après avoir clôturé à 6,9823% dans la session précédente.

La réaction initiale ayant déjà eu lieu, nous nous attendons à ce que le rendement des obligations se négocie de manière latérale pour la journée, a déclaré un trader d'une banque d'État. "Le prochain élément déclencheur du marché sera la décision de politique monétaire de la banque centrale.

Les prix des obligations du Trésor américain ont baissé, avec des rendements en hausse, en particulier pour les obligations à court terme, après que les données aient montré que l'emploi a augmenté plus que prévu en mai, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à augmenter les taux d'intérêt ce mois-ci.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 339 000 en mai, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 190 000. En mars et en avril, l'économie a créé 93 000 emplois de plus que les estimations précédentes.

Toutefois, la hausse du taux de chômage à 3,7 %, son plus haut niveau depuis sept mois, suggère que les conditions du marché du travail se détendent, ce qui pourrait permettre à la Fed de renoncer à une hausse des taux d'intérêt. Par conséquent, les probabilités que la banque centrale américaine ne relève pas ses taux en juin sont restées aux alentours de 30 %.

Les prix du pétrole ont augmenté, le contrat de référence pour le pétrole brut Brent progressant de 1 % à près de 77 dollars le baril après que l'Arabie saoudite, principal exportateur, se soit engagée à réduire sa production d'un million de barils supplémentaires par jour à partir de juillet, contrecarrant ainsi les vents contraires macroéconomiques qui ont déprimé les marchés.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience la décision de politique monétaire de la RBI, qui devrait être annoncée le 8 juin. La banque centrale avait surpris les marchés avec un statu quo sur les taux dans sa politique d'avril.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès de 64 économistes, la RBI laissera le taux d'intérêt directeur inchangé à 6,50 % jusqu'à la fin de l'année 2023. (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition d'Eileen Soreng)