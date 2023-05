Les rendements des emprunts d'Etat indiens se sont détendus pour la deuxième séance consécutive mercredi, le rendement de l'emprunt de référence repassant sous la barre des 7 %, alors que les rendements américains ont baissé par rapport à leurs récents sommets.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 était à 6,9917% à 10h00 IST, après avoir clôturé à 7,0102% lors de la session précédente.

"Le renversement des rendements américains a calmé les nerfs, poussant le 10 ans en dessous de 7% à nouveau, mais pour la journée, nous ne devrions pas voir de mouvements majeurs," a déclaré un trader d'un concessionnaire primaire.

Les rendements américains ont baissé sur l'ensemble de la courbe, l'accord conclu pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un éventuel défaut de paiement ayant rassuré les investisseurs.

Le rendement à deux ans, considéré comme un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, et le rendement à 10 ans ont baissé d'environ 15 points de base (pb) par rapport à leurs récents sommets. Ils se situaient en dernier lieu à 4,45 % et 3,68 % respectivement.

Les probabilités d'une nouvelle hausse de 25 points de base par la Réserve fédérale le 14 juin se sont légèrement réduites à 58 %, après avoir atteint 72 % récemment, ce qui indique que le cycle de hausse n'est peut-être pas terminé.

La Fed a relevé ses taux de 500 points de base depuis mars 2022 pour atteindre la barre des 5,00 %-5,25 %.

Les participants au marché vont maintenant se concentrer sur les données de croissance de l'Inde pour janvier-mars et l'année financière précédente, publiées plus tard dans la journée.

Les données devraient montrer que l'économie a augmenté de 5% au cours du trimestre janvier-mars par rapport à l'année précédente, s'accélérant de 4,4% au cours du trimestre précédent en raison de la demande urbaine stable et des dépenses du gouvernement.

Les données pourraient également orienter la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India, prévue pour le 8 juin.

La chute des prix du pétrole a également favorisé le sentiment pour les obligations locales car l'Inde est l'un des plus grands importateurs de cette matière première. Le contrat de référence pour le pétrole brut Brent était de 73,40 dollars le baril, après avoir chuté de 4,6 % lors de la session précédente. (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Janane Venkatraman)