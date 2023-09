Les rendements des obligations d'Etat indiennes ont augmenté en début de séance mardi, alors que les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint de nouveaux sommets, réduisant l'appétit pour les titres locaux avant la vente de la dette au cours d'une semaine écourtée par les congés.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 était à 7,1698% à 10h00 IST, après avoir terminé à 7,1541% lors de la session précédente.

"Bien que les rendements indiens ne réagissent pas de la même manière que les rendements américains, il s'agit d'un facteur majeur qui soutient les baissiers actuellement", a déclaré un trader d'une banque privée.

L'offre importante à la fin du trimestre pèse également sur les obligations, a ajouté le trader.

Les états indiens lèveront 270 milliards de roupies (3,25 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations plus tard dans la journée, tandis que New Delhi recueillera 390 milliards de roupies vendredi. Les marchés monétaires indiens resteront fermés jeudi pour cause de vacances.

Les banques ont prévu de vendre pour 120 milliards de roupies d'obligations mardi et mercredi, après que la State Bank of India a levé 100 milliards de roupies la semaine dernière.

Les rendements américains ont prolongé leur hausse jusqu'aux heures asiatiques mardi, le rendement de référence à 10 ans enregistrant un nouveau plus haut de 16 ans sur les paris de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré que le maintien de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale constituait un risque plus important qu'une politique restrictive de la Fed ralentissant l'économie plus que nécessaire.

Dans le même temps, les rendements américains élevés et les prix du pétrole brut ont entamé l'appétit des investisseurs, ce qui a entraîné un brusque retournement de tendance après l'inclusion par JPMorgan des obligations souveraines de l'Inde dans son indice de la dette des marchés émergents.

Le contrat de référence pour le pétrole brut Brent continue d'osciller autour de 93 dollars le baril.

JPMorgan commencera l'inclusion le 28 juin 2024 et l'étendra sur 10 mois avec des incréments de 1 % sur la pondération de l'indice. (1 $ = 83,2025 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction)