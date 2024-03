Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter dans les premiers échanges vendredi, dans un contexte de hausse continue des rendements du Trésor américain, alors que les données économiques soulèvent des doutes sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde.

Le rendement de référence à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 7,04%-7,08%, après sa clôture précédente de 7,0401%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Localement, il n'y a aucun élément déclencheur pour les marchés, et nous avons donc suivi de près les rendements américains, et même si nous n'avons pas réagi en fonction des mouvements des bons du Trésor, le voyage vers les 7 % devient de plus en plus difficile", a déclaré le trader.

"Avec le retour du rendement du Trésor à 10 ans à des niveaux proches de 4,20 %, nous pourrions constater un certain impact sur le sentiment, mais toute chute importante peut être exclue sur le marché indien des titres à revenu fixe, étant donné que les fondamentaux plus larges et la dynamique de l'offre et de la demande semblent favorables", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont augmenté pour la quatrième journée consécutive jeudi à la suite de prix à la production plus élevés que prévu, augmentant encore l'incertitude quant à savoir si la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux plus tard que le mois de juin largement anticipé.

Les données ont montré que l'indice des prix à la production a augmenté de 0,6 % en février, dépassant les prévisions de 0,3 % et l'augmentation du mois précédent de 0,3 %, dans le cadre d'une augmentation du coût des biens tels que l'essence et la nourriture, qui pourrait s'infiltrer dans les lectures de l'inflation des prix à la consommation.

Cela fait suite à l'augmentation étonnamment solide de l'indice des prix à la consommation de mardi, qui a augmenté de 0,4 % sur un mois et de 3,2 % pour les 12 mois allant jusqu'à février.

Ces données interviennent une semaine seulement avant la décision de politique monétaire de la Fed et ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité que certains membres réduisent leurs prévisions de baisse des taux pour 2024, ce qui a poussé le rendement des obligations à 10 ans à environ 4,30 %.

Selon l'outil FedWatch du CME, les probabilités d'une baisse des taux en juin sont tombées à 61 %, contre 74 % la semaine dernière et 82 % le mois dernier.

Par ailleurs, le franchissement de la barre des 85 dollars le baril pour le contrat de référence du pétrole Brent pourrait également peser sur le sentiment, étant donné que des prix du pétrole durablement élevés pourraient avoir un impact sur l'inflation nationale.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le Brent sont en baisse de 0,2 % à 85,25 $ le baril, après avoir augmenté de 1,7 % au cours de la session précédente.

** Le rendement du Trésor américain à dix ans à 4,2824%, le rendement à deux ans à 4,6893% (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Varun H K)