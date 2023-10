Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'orienter à la hausse au début du second semestre de l'exercice fiscal, alors que les rendements américains poursuivent leur ascension, le rendement à 10 ans atteignant son plus haut niveau depuis 16 ans, ce qui pèse sur le sentiment.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,20%-7,26% mardi, après avoir terminé à 7,2162% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

Le rendement a augmenté de six points de base (pb) la semaine dernière, tandis qu'il a augmenté de 10 pb pour le trimestre, affichant sa première hausse trimestrielle en plus d'un an sur le dos d'une hausse incessante des prix du pétrole et des rendements américains.

"Il pourrait y avoir un léger écart à la hausse à l'ouverture car nous sommes au début d'un nouveau trimestre, donc les traders pourraient ne pas être prêts à montrer un soutien à l'achat important", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont bondi, le rendement à 10 ans atteignant 4,70 %, pour la première fois depuis octobre 2007, car un accord visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement a réduit la demande pour la dette.

Le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire samedi en fin de journée, avec le soutien massif des démocrates. L'accord élimine le risque que la publication des données gouvernementales soit retardée.

La hausse pourrait être limitée par la baisse des prix du pétrole, le contrat de référence pour le pétrole brut Brent passant sous la barre des 90 dollars le baril en raison de la hausse du dollar américain et des prises de bénéfices. La semaine dernière, le baril avait dépassé les 97,50 dollars, son niveau le plus élevé depuis près d'un an.

Le sentiment reste également soutenu par l'inclusion des obligations indiennes dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan, ce qui ouvrirait la porte à des entrées de capitaux étrangers. BNP Paribas Asset Management prévoit des entrées de 20 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.

Entre-temps, l'Inde empruntera 6,55 trillions de roupies (78,70 milliards de dollars) par le biais d'émissions obligataires au cours de la période octobre-mars, dont un maximum de 1,45 trillion de roupies par le biais d'obligations à 10 ans, ce qui représente 22 % de l'emprunt total. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,6764%, le rendement à deux ans est de 5,1104% ** Les États indiens visent à lever 225 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 83,2290 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction de Sonia Cheema)