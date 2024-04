Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter en début de semaine, suivant les mouvements similaires des rendements du Trésor américain, tandis que le procès-verbal de la dernière réunion de la banque centrale nationale pourrait ajouter à la prudence.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 7,21 %-7,25 % lundi, après avoir clôturé à 7,2278 %, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

"Les rendements du Trésor ont continué à augmenter et cela devrait se traduire par une hausse marginale des rendements locaux aujourd'hui, alors que les minutes n'ont pas ajouté d'éléments négatifs", a déclaré le négociant.

Les rendements du Trésor américain restent élevés, le rendement à 10 ans avoisinant les 4,65 % en Asie lundi, les responsables de la Réserve fédérale ayant récemment déclaré qu'ils ne ressentaient pas l'urgence de réduire les taux compte tenu de la vigueur de l'économie.

Les investisseurs ont encore réduit leurs attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions de taux américains en 2024 et les contrats à terme évaluent désormais la possibilité de réductions inférieures à 40 points de base (pb) d'ici la fin de l'année, contre plus de 150 pb au début de 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

Le succès du processus de désinflation en Inde ne doit pas détourner l'attention du comité de politique monétaire de la banque centrale de la vulnérabilité de la trajectoire de l'inflation à des chocs fréquents du côté de l'offre, a déclaré le gouverneur Shaktikanta Das dans le compte rendu de la réunion d'avril.

Au début du mois, le comité de fixation des taux, composé de six membres, a maintenu le taux inchangé à 6,50 %, pour la septième fois consécutive.

"À l'avenir, bien que la politique monétaire semble être sur la bonne voie, il est trop tôt pour relâcher la garde contre l'inflation", a déclaré Rajiv Ranjan, directeur exécutif de la banque centrale et membre du comité de politique monétaire.

L'IDFC First Bank s'attend à ce que la Reserve Bank of India reste en pause entre avril et septembre, compte tenu des facteurs de risque mondiaux, tels que la politique de la Fed et les prix du pétrole.

Entre-temps, les prix du pétrole ont baissé par rapport à leurs récents sommets, Israël et l'Iran ayant minimisé les risques d'une escalade des hostilités au Moyen-Orient. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,8 % à 86,65 dollars le baril, après une hausse de 0,2 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,6557 %, rendement à deux ans à 5,0030 % (rapporté par Dharamraj Dhutia, édité par Sonia Cheema)