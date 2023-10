Les rendements des obligations d'État indiennes ont baissé dans les premiers échanges mercredi, alors que les achats de valeur se poursuivent, même si les participants au marché attendent la première adjudication de la vente de dette prévue par la Banque de réserve de l'Inde.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans était de 7,3289% à 10h00 IST, par rapport à sa clôture précédente de 7,3471%.

"Il semble qu'ils pourraient attendre que l'excédent de liquidités s'accumule, et au moins pour la semaine, nous ne verrons pas d'offre supplémentaire, ce qui soutient les obligations", a déclaré un trader d'une grande maison de courtage.

Les rendements obligataires ont fortement augmenté et sont restés élevés depuis que la RBI a déclaré la semaine dernière qu'elle envisageait de procéder à des ventes d'obligations sur le marché libre par le biais d'enchères afin d'absorber les liquidités du système bancaire.

Le rendement de l'obligation de référence a atteint un plus haut de sept mois à 7,40 % lundi, alors que les spéculations sur une vente OMO débutant dès cette semaine se sont intensifiées.

La RBI a vendu des obligations pour une valeur de 84,90 milliards de roupies par le biais d'opérations sur écran au cours des cinq semaines précédant le 29 septembre, afin de drainer des liquidités supplémentaires.

Entre-temps, le sentiment a été soutenu par le fait que les prix du pétrole n'ont pas montré de hausse majeure malgré le conflit entre Israël et le groupe islamiste Hamas, le contrat de référence pour le pétrole brut Brent se négociant en dessous de 90 dollars le baril.

La demande de valeurs refuges et les commentaires pessimistes des responsables de la Réserve fédérale ont également poussé le rendement des obligations américaines à 10 ans à 4,63 %, soit une baisse de près de 25 points de base par rapport à son plus haut niveau depuis plus de 16 ans.

Les traders restent concentrés sur les chiffres de l'inflation en Inde et aux États-Unis, tous deux attendus jeudi.

L'inflation indienne a probablement baissé à 5,50 % le mois dernier, dans la marge de tolérance de la RBI, grâce à la modération de la hausse des prix des denrées alimentaires et aux subventions gouvernementales qui ont compensé la hausse du coût du pétrole brut, selon un sondage de Reuters.

La RBI a maintenu sa politique monétaire inchangée, mais a indiqué que les taux d'intérêt resteraient élevés jusqu'à ce que l'inflation se rapproche de l'objectif de 4 %. (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)