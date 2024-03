Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter légèrement jeudi, alors que les rendements du Trésor reprennent leur tendance à la hausse à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, après une brève chute ces derniers jours.

Le rendement de référence à 10 ans devrait se situer entre 7,03% et 7,07%, après avoir clôturé à 7,0405%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Avec le retour du rendement du Trésor à 10 ans à des niveaux proches de 4,20 %, nous pourrions constater un certain impact sur le sentiment, mais toute chute importante peut être exclue sur le marché indien des titres à revenu fixe, car les fondamentaux plus larges et la dynamique de l'offre et de la demande semblent favorables", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont continué à augmenter, les traders spéculant sur le fait que la persistance de l'inflation, évidente dans les données récentes, pourrait convaincre la Fed de ne pas réduire ses taux de manière agressive.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % le mois dernier après avoir augmenté de 0,3 % en janvier et pour les 12 mois jusqu'en février, l'IPC a augmenté de 3,2 %, après avoir augmenté de 3,1 % en janvier.

Ces données interviennent une semaine seulement avant la décision de politique monétaire de la Fed et ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité que certains membres réduisent leurs prévisions de baisse des taux pour 2024.

Alors que les probabilités d'une réduction des taux en juin sont passées de 74 % le mois dernier à 67 %, les probabilités d'une telle action en mai ont considérablement diminué, passant de 23 % il y a une semaine à 7 %, selon l'outil FedWatch du CME.

La dépendance à l'égard des données restera la priorité lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine, les responsables étant susceptibles de laisser leurs projections de taux d'intérêt globalement inchangées, a déclaré Capital Economics.

"Nous continuons à prévoir une première baisse des taux en juin, même si cela dépendra probablement de l'amélioration de l'inflation au cours des prochains mois.

Les opérateurs ont également souligné que la hausse des prix du pétrole est restée dans l'esprit des opérateurs obligataires locaux. Une hausse soutenue des prix du pétrole pourrait se répercuter sur l'inflation de détail locale et retarder davantage l'assouplissement des taux par la Reserve Bank of India. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,2 % à 84,20 $ le baril, après avoir augmenté de 2,6 % au cours de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,1899 %, le rendement à deux ans est de 4,6324 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Janane Venkatraman).