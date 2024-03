Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'ouvrir sur une légère hausse au début de la semaine tronquée par les vacances, mardi, avant une nouvelle vente record de la dette des États, tandis que la déroute de la roupie au cours de la session précédente pourrait continuer à nuire.

Le rendement de référence à 10 ans devrait se négocier dans une fourchette de 7,06%-7,11%, après sa clôture précédente de 7,0927%, a déclaré un trader d'une banque privée.

Les marchés indiens étaient fermés lundi et le resteront vendredi pour les jours fériés.

"L'offre de dette de l'Etat ajoutera à la tendance baissière, car il y a eu une forte chute en fin de journée vendredi en raison de la baisse soudaine et inattendue de la monnaie. Néanmoins, nous ne verrons peut-être pas le rendement de référence dépasser la zone de 7,10 %-7,12 %", a déclaré le trader.

Les états indiens chercheront à lever un montant record de 600,32 milliards de roupies (7,20 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et le montant est plus du double de ce qui était prévu, et porterait l'emprunt brut pour le trimestre à plus de 4 trillions de roupies pour la première fois.

Cette vente d'obligations intervient après que les États ont levé plus de 742 milliards de roupies la semaine dernière lors de deux ventes aux enchères, portant l'offre brute pour l'année fiscale à plus de 10 000 milliards de roupies.

Les rendements obligataires ont augmenté vendredi alors que la roupie est tombée à un niveau record par rapport au dollar américain, sous la pression d'une baisse du yuan chinois offshore et d'une forte demande de dollars locaux vers la fin de la session.

La monnaie indienne devrait ouvrir sur un niveau stable, même si elle a prolongé son déclin sur le marché offshore non livrable.

Pendant ce temps, les rendements américains restent élevés, le rendement à 10 ans se négociant à près de 4,25 %, les données récentes continuant à susciter des inquiétudes quant à l'assouplissement, même si la Réserve fédérale a maintenu ses perspectives de trois réductions en 2024. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,2336 %, celui à deux ans de 4,5806 % ** Dix-huit États vont lever 600,32 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 83,3618 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Rashmi Aich)