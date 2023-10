Les rendements des obligations d'État indiennes devraient tendre à la hausse en début de séance mercredi, dans un contexte de hausse continue des rendements américains.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 devrait se situer entre 7,21% et 7,26%, après avoir terminé à 7,2327% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il n'y a pas de plancher solide pour les prix du Trésor et au rythme où ils augmentent, nous ne serons pas surpris s'ils atteignent 5 % dans un avenir proche", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont poursuivi leur mouvement vers le nord, le rendement à 10 ans oscillant autour de 4,85% au cours des heures asiatiques, son niveau le plus élevé depuis août 2007, les investisseurs craignant que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt plus longtemps après la publication de données économiques solides.

Les créations d'emplois aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, ce qui indique que les conditions du marché du travail sont tendues et pourraient contraindre la Réserve fédérale à relever ses taux le mois prochain.

Néanmoins, la hausse des rendements devrait être limitée, car les obligations ne sont pas confrontées au double choc de l'augmentation des rendements américains et des prix du pétrole, ces derniers ayant légèrement baissé par rapport à leurs niveaux les plus élevés. Le contrat de référence pour le pétrole Brent se situait aux alentours de 90 dollars le baril, après avoir atteint la semaine dernière un plus haut de près d'un an à plus de 97,50 dollars le baril.

Les traders attendent également le début du programme d'emprunt du second semestre fiscal, l'Inde souhaitant emprunter 6,55 trillions de roupies indiennes (78,69 milliards de dollars), la première vente aux enchères devant avoir lieu vendredi. La Reserve Bank of India devrait également annoncer sa décision de politique monétaire ce jour-là.

En attendant, les attentes d'une pentification de la courbe de rendement des obligations indiennes au cours du second semestre de l'année s'estompent en raison des inquiétudes sur l'inflation, ce qui empêche les rendements à court terme de baisser malgré une offre plus faible, ont déclaré les traders à Reuters. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est de 4,8375%, celui des obligations à 2 ans de 5,1586% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 240 milliards de roupies (1$ = 83,2350 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition de Sonia Cheema).