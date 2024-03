Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter dans les premiers échanges mardi, alors que les États devraient lever un montant plus élevé que prévu par le biais de la vente d'obligations, l'accent restant mis sur les chiffres de l'inflation.

Le rendement de référence à 10 ans devrait dériver dans la fourchette 7,01%-7,05%, après sa clôture précédente de 7,0147%, le niveau le plus bas depuis le 14 juin 2023, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Étant donné qu'il y a eu une forte tentative de dépasser le niveau de 7 % hier, qui n'a pas été atteinte, nous pourrions voir une certaine prudence aujourd'hui et il pourrait y avoir un renversement d'un à trois points de base sur l'indice de référence", a déclaré le trader.

Les États indiens souhaitent lever 355,44 milliards de roupies (4,3 milliards de dollars) par le biais de la vente d'obligations. Ce montant est supérieur aux 325,32 milliards de roupies prévus. Si les obligations sont vendues, ce sera la première fois en sept semaines que les États dépasseront leur calendrier en termes d'emprunt.

"Puisque l'offre du centre a cessé, nous ne verrons pas de hausse majeure des rendements, et même l'offre révisée à la hausse sera absorbée", a déclaré le négociant en obligations.

Les rendements obligataires ont chuté lundi, suivant une baisse des rendements du Trésor américain, car la faiblesse des données économiques et les derniers commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont augmenté les chances d'une réduction des taux en juin.

Le rendement américain à 10 ans était inférieur à 4,10 %, après avoir atteint 4,35 % il y a quelques jours, les traders surveillant de près les données sur l'inflation américaine prévues après les heures d'ouverture du marché indien plus tard dans la journée.

Il s'agira de la dernière donnée économique majeure avant la décision politique de la Fed la semaine prochaine. Les probabilités d'une réduction des taux en juin s'élèvent à environ 69 %, contre 64 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Par ailleurs, les données sur l'inflation de détail en Inde sont également attendues plus tard dans la journée, et devraient s'inscrire à un plus bas de quatre mois de 5,02% en février, selon un sondage Reuters. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,0982%, celui à deux ans de 4,5381% ** Quatorze États vont lever 355,44 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 82,7540 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)