Les rendements des obligations d'État indiennes devraient continuer à baisser en début de séance vendredi, suivant la baisse des rendements américains suite à une baisse de l'inflation, même si l'accent reste mis sur l'offre d'une nouvelle dette par le biais d'une vente aux enchères hebdomadaire.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,05%-7,10% après avoir terminé la session précédente à 7,0729%, le plus bas depuis le 28 juin, a déclaré un trader d'un négociant primaire.

"Les rendements américains s'éloignant de plus en plus de la barre cruciale des 4 %, l'intérêt des acheteurs pourrait se manifester davantage au cours de la première heure de négociation", a déclaré le négociant. "Toutefois, la demande des investisseurs à ces niveaux de rendement corrigés devrait conduire les marchés au cours de la journée.

Les rendements américains ont poursuivi leur baisse jeudi, le rendement à 10 ans tombant à son plus bas niveau depuis deux semaines et le rendement à 2 ans chutant à des niveaux observés pour la dernière fois il y a un mois, renforçant les paris selon lesquels la Réserve fédérale cessera d'augmenter les taux d'intérêt après une hausse prévue de 25 points de base plus tard ce mois-ci. La Fed a fait une pause en juin, mais a indiqué qu'elle procéderait à deux autres augmentations en 2023. Les probabilités d'une hausse de 25 points de base le 26 juillet restent de l'ordre de 89 %, mais celles d'une autre hausse ont diminué.

L'inflation a enregistré sa plus faible augmentation annuelle en plus de deux ans après avoir augmenté de 0,2 % le mois dernier pour atteindre un gain de 3,0 % pour l'année.

Néanmoins, la hausse des prix des denrées alimentaires a accéléré le taux d'inflation de détail en Inde en juin à 4,81 %, mettant fin à quatre mois de détente et dépassant les 4,31 % révisés pour mai et les 4,58 % prévus par un sondage Reuters, ce qui a légèrement assombri le sentiment.

UBS a signalé un risque soutenu pour l'inflation des denrées alimentaires au cours des prochains mois et prévoit que l'inflation globale moyenne augmentera pour atteindre la fourchette de 5 à 5,5 % en juillet-septembre.

Pendant ce temps, New Delhi vise à lever au moins 330 milliards de roupies (4,02 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations plus tard dans la journée, et l'adjudication comprend 140 milliards de roupies du billet de référence. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en hausse de 0,2 % à 81,50 $ le baril, après une hausse de 1,6 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7673 %, rendement à deux ans à 4,6303 %.

** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va procéder à une vente aux enchères à taux variable de 14 jours pour 1 trillion de roupies (1 $ = 82,0020 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)