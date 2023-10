Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser dans les premiers échanges jeudi, à la suite d'une baisse longtemps attendue des rendements américains, même si les marchés attendent la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI), prévue plus tard dans la semaine.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,19%-7,23%, après avoir terminé à 7,2367% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Bien qu'il n'y ait pas de reprise majeure des obligations locales, la crainte d'un dépassement des limites techniques avant la décision de politique monétaire est maintenant écartée et des achats pourraient être observés aujourd'hui", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont finalement baissé après que les données aient montré que la croissance de l'emploi dans le pays était inférieure aux attentes des économistes en septembre. Le nombre d'emplois privés a augmenté beaucoup moins que prévu en septembre et a enregistré une croissance de 89 000, selon le rapport national sur l'emploi de l'ADP.

Le rendement américain à 10 ans, en hausse constante, a atteint son plus haut niveau depuis plus de 16 ans, à 4,88 %, mercredi, en raison des prévisions de taux d'intérêt plus élevés à long terme.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 153 000. Les données du mois d'août ont été révisées à la hausse et font état de 180 000 créations d'emplois au lieu des 177 000 précédemment annoncées.

Une baisse des prix du pétrole devrait également contribuer à améliorer le sentiment, le baril de référence de Brent se repliant de plus de 5 dollars et s'approchant des 85 dollars le baril. Pendant ce temps, la Reserve Bank of India annoncera sa décision de politique monétaire vendredi, où la banque centrale devrait faire une pause, bien que la récente hausse des prix du pétrole et la croissance économique soutenue soient susceptibles de maintenir son attention sur l'inflation.

Les 71 économistes interrogés par Reuters fin septembre, à l'exception d'un seul, s'attendent à ce que la RBI maintienne son taux directeur inchangé à 6,50 %. La RBI a relevé ses taux de 250 points de base lors de la dernière année fiscale. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,3 % à 86,10 $ le baril, après avoir baissé de 5,6 % au cours de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,7121 %, le rendement à deux ans à 5,0351 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Nivedita Bhattacharjee).