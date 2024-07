Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester stables en début de séance jeudi, les participants au marché attendant des données cruciales sur l'inflation aux États-Unis plus tard dans la journée, suivies par les chiffres de l'inflation de détail indienne vendredi.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,96%-7,00%, après avoir clôturé à 6,9883% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il semble que le rendement du Trésor à 10 ans se consolide autour de 4,30 % et le rendement indien à 10 ans autour de 6,98 %-7,00 %, mais tout écart important par rapport aux attentes dans les données américaines pourrait entraîner une rupture majeure", a déclaré le trader.

Selon un sondage Reuters, l'inflation américaine est estimée à 0,1 % en glissement mensuel, tandis que les prix à la consommation pour la période de 12 mois allant jusqu'à juin devraient avoir augmenté de 3,1 %.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'il n'était pas encore prêt à crier victoire sur l'inflation, mais qu'il estimait que l'économie était sur une voie stable, avec des prix stables et des taux de chômage toujours bas.

Le rendement américain à 10 ans s'est légèrement détendu après les commentaires de Powell dans les remarques préparées au Congrès qui se sont poursuivies pour un deuxième jour mercredi.

La probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre se maintient autour de 75 %, tandis que les attentes de baisses de 50 points de base en 2024 restent intactes, selon l'outil FedWatch du CME.

Les traders attendent également les données sur l'inflation des consommateurs en Inde ainsi que l'offre de dette fraîche par le biais d'une vente aux enchères hebdomadaire, toutes deux prévues pour vendredi.

Selon un sondage Reuters, l'inflation de détail devrait augmenter en juin, mettant fin à cinq mois de baisse, principalement en raison d'une hausse des prix des légumes. Le sondage prévoit une augmentation de 4,80 % en glissement annuel de l'inflation de détail, contre 4,75 % en mai.

Pendant ce temps, New Delhi lèvera 220 milliards de roupies (2,64 milliards de dollars) via la vente d'obligations vendredi, qui comprend des obligations à 7 ans et à 40 ans. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,9 % à 85,85 $ le baril, après avoir augmenté de 0,5 % lors de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans était de 4,2900 %, le rendement à deux ans de 4,6242 % (1 $ = 83,4890 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Sohini Goswami)