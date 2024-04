Les rendements des obligations d'État indiennes devraient se consolider mercredi, après avoir baissé au cours des deux premières séances de la semaine en raison d'une hausse marginale des prix du pétrole, tandis que les participants au marché attendent de nouveaux éléments déclencheurs.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 7,15 %-7,19 %, après avoir clôturé à 7,1643 %, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage. Le rendement de référence a perdu sept points de base au cours des deux derniers jours.

Les rendements obligataires sont à des niveaux qui nécessiteront un déclencheur positif très fort pour de nouvelles baisses, et même si les tensions géopolitiques ne se sont pas aggravées, elles ne sont pas complètement hors du tableau, a ajouté le négociant.

Les rendements obligataires ont baissé alors que les prix du pétrole étaient orientés à la baisse après avoir atteint des sommets plurimensuels, les traders ne prévoyant pas d'impact majeur sur l'offre de la matière première en raison du conflit au Moyen-Orient.

Néanmoins, le contrat de référence pour le pétrole Brent a augmenté mercredi, après que les données industrielles aient montré une baisse surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont une incidence sur l'inflation domestique, l'Inde étant l'un des principaux importateurs de cette matière première. Des prix élevés pourraient rendre l'objectif d'inflation de la Reserve Bank of India plus difficile à atteindre.

Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont légèrement baissé, après que les données aient montré que l'activité commerciale américaine s'est ralentie en avril pour atteindre son niveau le plus bas en quatre mois.

Cependant, le rendement à 10 ans est resté proche de la barre des 4,60 %, car le marché ne s'attend pas à des réductions de taux au cours des prochains mois, après une série de données et de commentaires solides de la part des responsables.

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs évaluent actuellement la possibilité d'une réduction des taux d'environ 42 points de base (pb) d'ici la fin de l'année, contre plus de 150 pb attendus au début de l'année 2024.

Il existe une hypothèse intégrée selon laquelle la Fed a fini de resserrer sa politique monétaire et que des données plus solides ne feraient que prolonger la pause et n'inciteraient pas à une hausse, a déclaré DBS. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,6189 %, le rendement à deux ans est de 4,9269 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 270 milliards de roupies (3,24 milliards de dollars) (1 $ = 83,2950 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Janane Venkatraman).