Les rendements des obligations d'Etat indiennes devraient s'ouvrir à la hausse vendredi, les opérateurs réduisant leurs positions avant la vente de la dette, tandis que la hausse constante des rendements américains continue de nuire à l'appétit.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,99% et 7,04% jusqu'à la vente aux enchères de la dette, après avoir clôturé à 7,0068% lors de la session précédente.

New Delhi souhaite lever 310 milliards de roupies (3,75 milliards de dollars) en décrochant des titres, dont l'obligation liquide à 14 ans.

"Le rendement des obligations se consolidant autour de la barre cruciale des 7 %, la vente aux enchères de vendredi sera déterminante pour juger de l'appétit des investisseurs et pour savoir si les rendements se maintiendront ou repartiront à la hausse", a déclaré le négociant.

Les rendements américains poursuivent leur mouvement à la hausse sur les signes de vigueur persistante du marché du travail américain, tandis que les négociations sur le plafond de la dette se poursuivent.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière et les données de la semaine précédente ont été révisées à la baisse, ce qui suggère une vigueur persistante du marché du travail.

L'économie toujours forte pourrait maintenir l'inflation "collante" et plus difficile à ramener à l'objectif de 2 % de la banque centrale, tandis que les récents commentaires hawkish des responsables de la Réserve fédérale ont également exercé une pression à la vente sur les bons du Trésor.

Cette situation a fait passer les probabilités d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base le 14 juin à 40 %, contre près de 5 % au début du mois de mai. La Fed a relevé ses taux de 500 points de base depuis mars 2022 pour les porter à 5,00 %-5,25 %.

Parallèlement, l'écart entre les rendements des obligations indiennes et américaines à 10 ans est tombé à son plus bas niveau en près de 14 ans, mais il ne peut pas rester aussi bas trop longtemps et pourrait s'inverser au cours des prochaines semaines, ont déclaré les analystes jeudi. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,2 % à 78,20 $ le baril, après une hausse de 2 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7496 % et rendement des obligations à deux ans à 4,4088 % ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 310 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 310 milliards de roupies (1 $ = 82,7400 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Sohini Goswami)