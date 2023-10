Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter en début de séance vendredi, alors que leurs homologues américaines et les prix du pétrole continuent de grimper, ce qui freine le sentiment des investisseurs.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,38%-7,43% après avoir terminé à 7,3720% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Le rendement de référence pourrait atteindre la barre des 7,40 %, mais s'il franchit ce niveau, la prochaine zone de résistance se situe entre 7,43 % et 7,45 %", a déclaré le trader.

Les rendements du Trésor américain ont de nouveau augmenté jeudi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ayant déclaré que les signes d'une croissance supérieure à la tendance pourraient justifier un nouveau resserrement monétaire.

"Le (rendement) américain à 10 ans se rapprochant de l'objectif de 5% suggère que les marchés se préparent lentement mais sûrement à l'impact de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps", a déclaré Anitha Rangan, économiste chez Equirus Group.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont continué à augmenter en raison des craintes que le conflit entre Israël et Gaza ne s'étende au Moyen-Orient et ne perturbe l'approvisionnement.

Tant que les risques externes tels que les tensions au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole brut resteront au premier plan, la Reserve Bank of India (RBI) devra également s'aligner sur le thème mondial, a ajouté M. Rangan.

Dans son bulletin d'octobre, la RBI a déclaré que le déficit de la balance courante était modeste et plus que financé par les réserves de change qui constituent un tampon solide, protégeant l'économie des retombées mondiales et d'un ralentissement de la demande extérieure. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,9620%, le rendement à deux ans est de 5,1650% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines pour une valeur de 300 milliards de roupies (3,61 milliards de dollars) ** La RBI va mettre en place un programme de rachat d'obligations pour une durée de trois ans.61 milliards de dollars) ** La RBI fixera les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 300 milliards de roupies ** La RBI organisera une vente aux enchères à taux variable de 14 jours pour 500 milliards de roupies (1 $ = 83,1710 roupies indiennes) (rapporté par Bhakti Tambe ; édité par Sohini Goswami)