Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être légèrement plus élevés en début de séance jeudi, les opérateurs attendant une nouvelle offre de dette lors de la vente aux enchères hebdomadaire du gouvernement central.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 7,16%-7,20% jusqu'à la vente de la dette, après sa clôture précédente à 7,1835%, a déclaré un négociant auprès d'un négociant primaire.

"Il y a eu une certaine réduction des positions hier et en regardant la façon dont les rendements américains ont évolué, nous pourrions voir une certaine pression à la vente sur la durée aujourd'hui également, mais 7,20 % sur le benchmark devrait être protégé", a déclaré le négociant.

New Delhi souhaite lever 330 milliards de roupies (3,97 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations jeudi, les marchés indiens étant fermés vendredi en raison d'un jour férié.

L'adjudication comprendra 160 milliards de roupies d'obligations de référence et portera l'encours de l'émission à 1,85 trillion de roupies. Il s'agit de la dernière vente hebdomadaire d'obligations avant l'annonce du budget de l'Union le 1er février.

Le gouvernement devrait réduire le déficit fiscal en pourcentage du PIB à 5,30 %, contre 5,90 % pour l'exercice financier en cours, et viser un emprunt brut de 15 600 milliards de roupies, contre 15 430 milliards de roupies pour l'exercice en cours, selon un sondage Reuters.

Pendant ce temps, les rendements américains ont continué à augmenter mercredi, le rendement à 10 ans oscillant près du niveau clé de 4,20 %, les investisseurs exigeant une prime de risque plus élevée après une bonne lecture de l'activité commerciale américaine avant des données clés plus tard dans la semaine et une réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Des données économiques solides ont récemment conduit à une réduction des paris sur le calendrier et le rythme des réductions de taux de la Fed en 2024.

La probabilité d'une première baisse des taux américains d'ici mars est passée de 56 % le 17 janvier à 42 %, tandis que la probabilité d'une réduction de 150 points de base en 2024 est tombée de 57 % à 48 %, selon l'outil FedWatch du CME. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en hausse de 0,2 % à 80,20 $ le baril, après une hausse de 0,6 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,1685 %, rendement à deux ans à 4.3757% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va organiser une vente aux enchères à taux variable de 15 jours pour 2,50 trillions de roupies (1$ = 83,1280 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition de Sonia Cheema)