Les rendements des obligations d'État indiennes sont restés stables vendredi, après avoir atteint leur plus bas niveau en un mois lors de la séance précédente, alors que les opérateurs attendaient la vente hebdomadaire de la dette pour obtenir de nouveaux indices.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans était à 7,1893% à 10h00 IST, après avoir terminé la session précédente à 7,1969%.

"Il pourrait y avoir un intérêt pour l'achat d'obligations car le resserrement des liquidités s'atténuera après l'annonce de l'adjudication repo de la Reserve Bank of India (RBI). Nous aurons plus de clarté après les adjudications de dette", a déclaré un trader d'une banque d'État.

La RBI organisera une vente aux enchères à taux variable de 7 jours pour 1 000 milliards de roupies vendredi afin d'aider les banques à faire face aux sorties probables du système en raison de l'impôt anticipé et de la TPS.

New Delhi souhaite vendre des obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies (3,96 milliards de dollars) plus tard dans la journée. L'adjudication comprend des obligations de référence à 10 ans et des obligations à 50 ans.

Les rendements obligataires ont fortement chuté jeudi, suivant la chute des rendements américains, après que la Réserve fédérale américaine a signalé que le resserrement de la politique était terminé et a prévu trois réductions de taux en 2024.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a poursuivi sa chute jeudi et a perdu 10 points de base. Il était à 3,9506% dans les heures asiatiques, tandis que le rendement à 2 ans était à 4,4280%.

Les marchés prévoient maintenant 77 % de chances que la Fed réduise ses taux en mars, avec plus de 100 points de base (pb) de réductions prévus pour l'année prochaine.

La semaine dernière, la RBI a maintenu son taux directeur à 6,50 %, indiquant qu'elle maintiendrait une politique monétaire stricte tout en surveillant les risques d'inflation.

Entre-temps, les prix du pétrole ont augmenté, sous l'effet d'un dollar plus faible et d'une révision à la hausse des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie concernant la demande de pétrole.

Le contrat de référence pour le pétrole Brent a augmenté de 3,2 % jeudi et oscillait autour de 76,8 dollars le baril au cours des heures asiatiques. L'évolution des prix du pétrole est cruciale pour les importateurs nets comme l'Inde. (1 $ = 83,3150 roupies indiennes) (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)