Les rendements des obligations d'État indiennes sont restés largement inchangés mardi, les opérateurs attendant de nouveaux éléments déclencheurs.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 était à 7,3271% à 10h00 IST, après avoir terminé à 7,3355% lors de la session précédente.

Les prix élevés du pétrole brut et les rendements du Trésor américain ont poussé les rendements obligataires à la hausse au cours des dernières sessions.

Les négociants en obligations se préparent aux ventes d'obligations de la Reserve Bank of India, qui visent à réduire la liquidité du système bancaire.

"Au niveau actuel de l'indice de référence, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de transactions", a déclaré un trader d'une banque privée.

"À moins que quelque chose ne se produise sur le front du pétrole ou du Trésor américain, nous pourrions assister à des volumes peu importants.

Les prix du pétrole brut ont légèrement baissé dans l'espoir que les États-Unis assouplissent les sanctions contre le Venezuela et intensifient leurs efforts pour empêcher l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Toutefois, le prix de référence du Brent continue à osciller autour de la barre des 90 dollars le baril.

Les craintes que le conflit au Moyen-Orient n'affecte l'offre de pétrole ont poussé les prix à la hausse. La hausse des prix du pétrole aggrave l'inflation dans les pays importateurs nets tels que l'Inde.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en raison d'une nouvelle offre, alors que les investisseurs tentent d'évaluer les efforts de la Réserve fédérale pour freiner l'inflation élevée.

Le rendement américain à 10 ans a dépassé la barre des 4,70 %, tout en restant éloigné du sommet de 4,89 % atteint au début du mois en plus de 16 ans.

Les opérateurs obligataires indiens attendent un nouvel approvisionnement en billets.

Les États indiens visent à lever 158,82 milliards de roupies par la vente d'obligations plus tard dans la journée de mardi et New Delhi vendra pour 300 milliards de roupies d'obligations vendredi.

La Reserve Bank of India devrait vendre pour 500 milliards de roupies d'obligations afin de gérer les liquidités. (1 $ = 83,2150 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)