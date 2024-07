Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'ouvrir sur une légère variation mardi, les opérateurs attendant de nouveaux éléments déclencheurs sous la forme d'un approvisionnement en dette vendredi et de l'annonce du budget fédéral au début de la semaine prochaine.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,96%-7,00%, après avoir clôturé à 6,9767% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée. Les marchés indiens seront fermés mercredi pour un jour férié local.

"Nous avons vu quelques mouvements hier, mais aujourd'hui nous pouvons nous attendre à des échanges ternes, car les traders attendent l'événement majeur qu'est l'annonce du budget", a déclaré le trader.

Le gouvernement annoncera le budget le 23 juillet, en mettant l'accent sur l'objectif de déficit fiscal et les chiffres de l'emprunt brut.

Selon Neeraj Gambhir, responsable de la trésorerie chez Axis Bank, l'Inde dispose d'une marge de manœuvre pour réduire son emprunt brut sur le marché pour l'année en cours, suite à un transfert d'excédent meilleur que prévu de la part de la banque centrale et dans un contexte de fortes collectes de revenus.

Le budget final pourrait voir l'emprunt brut diminuer de 500 à 750 milliards de roupies. Dans le budget intérimaire, le gouvernement a annoncé un emprunt brut de 14,13 trillions de roupies, avec un objectif de déficit fiscal de 5,1 % du produit intérieur brut.

New Delhi souhaite également lever 310 milliards de roupies (3,71 milliards de dollars) par la vente d'obligations, dont 200 milliards de roupies d'obligations de référence, vendredi.

Les rendements américains ont augmenté lundi sur les paris croissants de Donald Trump remportant la course à la présidence après avoir survécu à une tentative d'assassinat au cours du week-end. Le rendement à 10 ans était d'environ 4,22 % dans les heures asiatiques.

Les analystes s'attendent à ce qu'une victoire de Trump puisse potentiellement conduire à une croissance plus forte, à une inflation plus élevée et à une augmentation de l'offre de dette.

La probabilité que la Réserve fédérale entame son cycle d'assouplissement des taux en septembre est désormais de 100 %, avec 13 % de chances d'une réduction de plus de 25 points de base. La probabilité d'une réduction de 75 points de base en 2024 est passée de 54 % il y a un jour à 62 %, selon l'outil FedWatch du CME.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 0,3 % à 84,65 $ le baril, après avoir baissé de 0,2 % lors de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,2158%, rendement à deux ans à 4,4512%.

** Six États vont lever 65,90 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 83,5840 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)