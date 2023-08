Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter en début de séance vendredi, suivant la tendance haussière des rendements américains, après une hausse modérée de l'inflation dans la plus grande économie du monde, tandis que l'attention se portera désormais sur l'offre de dette.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,14%-7,18% jusqu'à la vente aux enchères de la dette, après avoir terminé la session précédente à 7,1524%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Il y a eu un rallye hier car la politique monétaire de la banque centrale n'était pas aussi hawkish qu'on le craignait, mais il peut y avoir un renversement aujourd'hui car le rendement américain à 10 ans est de nouveau au-dessus de 4,10 %", a déclaré le trader.

"L'action majeure dépendrait de la demande d'enchères et de l'échéance du nouveau papier.

New Delhi vise à lever 330 milliards de roupies (3,99 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, dont 140 milliards de roupies d'un nouveau papier à 10 ans.

Le nouveau papier remplacera la référence existante dans les semaines à venir, mais il est peu probable qu'il y ait une prime massive par rapport à l'obligation de référence existante, selon les traders.

Les rendements obligataires ont baissé jeudi, après que la Reserve Bank of India ait maintenu son taux directeur à 6,50% pour la troisième réunion consécutive, tout en prenant des mesures temporaires pour réduire les liquidités.

Elle a relevé les prévisions d'inflation pour le trimestre et l'année, mais le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré que les tendances passées indiquaient que les prix des légumes pourraient subir une correction significative après quelques mois.

Entre-temps, alors que l'inflation de détail aux États-Unis a augmenté de manière marginale et ne s'est pas matérialisée par des paris majeurs sur une nouvelle hausse des taux, il est probable que la Fed maintienne des taux plus élevés pour une période plus longue, ont déclaré les traders.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,2 % en juillet, pour un gain annuel de 3,2 % et 4,7 %, respectivement, l'inflation de base affichant la plus faible augmentation en près de deux ans. Les rendements américains ont augmenté, le rendement à 10 ans dépassant les 4,10 %.

INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le Brent ont peu changé à 86,40 $ le baril, après avoir baissé de 1,3 % au cours de la séance précédente ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est à 4,1211 %, le rendement à deux ans est à 4.8522% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va organiser une vente aux enchères à taux variable de 14 jours pour 1 trillion de roupies (1$ = 82,7830 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition de Sonia Cheema)