Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement inchangés lors de la séance d'ouverture de vendredi, les participants au marché attendant la décision de politique monétaire de la Banque de réserve indienne et ses commentaires pour obtenir des indications supplémentaires.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,19%-7,23% jusqu'à la décision de politique monétaire après avoir terminé à 7,2140% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Les deux principaux facteurs mondiaux - le pétrole et les rendements américains - étant réglés pour le moment, l'attention se portera sur la décision politique de la banque centrale ainsi que sur les orientations en matière de liquidité et d'inflation", a déclaré le trader.

La banque centrale devrait maintenir le taux d'intérêt directeur à 6,50 % vendredi, l'accent restant mis sur la trajectoire de l'inflation et les perspectives en matière de liquidités.

En août, la RBI a demandé aux prêteurs de maintenir un ratio de réserve de trésorerie supplémentaire de 10 % en raison de l'augmentation de certains dépôts et, depuis lors, les liquidités se sont resserrées avec la hausse des taux.

Bien que cette mesure ait été progressivement assouplie depuis septembre, elle a entraîné une hausse des taux effectifs.

"L'I-CRR était une hausse indirecte des taux, car la RBI cherchait à maintenir les taux au jour le jour plus proches du taux MSF (marginal standing facility)", a déclaré Arun Bansal, directeur exécutif et responsable de la trésorerie à l'IDBI Bank.

Pendant ce temps, les rendements américains sont restés stables après une forte hausse observée ces derniers jours, les traders attendant les données sur les emplois non agricoles prévues plus tard dans la journée.

Le rendement américain à 10 ans se situait autour de 4,70 % après avoir connu une hausse constante et atteint un sommet de plus de 16 ans de 4,88 % mercredi, alors que l'on parie sur des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

Le contrat de référence pour le pétrole Brent s'est replié sous les 85 dollars le baril, après avoir menacé de franchir le niveau psychologique clé des 100 dollars le baril la semaine dernière, dans un contexte de pénurie d'approvisionnement. INDICATEURS CLÉS : ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,7121%, rendement à deux ans à 5,0351% ** L'Inde vendra des obligations souveraines d'une valeur de 300 milliards de roupies (3,61 milliards de dollars) ** La Banque centrale indienne (RBI) fixera le taux d'intérêt pour les obligations à 10 ans à 4,7121%.61 milliards de dollars) ** La RBI fixera les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 300 milliards de roupies ** La RBI organisera une vente aux enchères à taux variable de 14 jours pour 500 milliards de roupies (1 $ = 83,2070 roupies indiennes)