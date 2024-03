Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Une rare surprise positive de la part de l'industrie et du commerce de détail chinois a encore troublé les marchés des taux d'intérêt et de l'énergie, augmentant les enjeux des principales réunions des banques centrales cette semaine.

Bien que les marchés boursiers continuent d'éviter le rebond des taux d'emprunt au cours de la semaine écoulée - mouvements provoqués à la fois par une inflation tenace et des signaux de croissance et de bénéfices plus brillants - la perspective d'une reprise chinoise plus importante pourrait ajouter de la pression à l'équilibre délicat.

La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont dépassé les attentes en janvier-février, selon les données officielles publiées lundi, marquant un début solide pour 2024 et offrant un soulagement aux décideurs politiques craignant le ralentissement de la crise immobilière en cours.

La production industrielle a augmenté de 7 % au cours des deux premiers mois, soit la croissance la plus rapide depuis près de deux ans. Les ventes au détail ont ralenti, passant de 7,4 % en décembre à 5,5 %, mais ont légèrement dépassé les prévisions.

Les actions chinoises (CSI300) ont clôturé à leur plus haut niveau de l'année et ont récupéré 12 % de l'effondrement de l'année dernière depuis le début du mois de février. Les actions mondiales et les contrats à terme américains ont donc commencé la semaine chargée sur une note plus positive.

Mais l'impact d'une reprise économique chinoise plus vigoureuse sur le pétrole et les matières premières arrive à un moment critique pour les observateurs de l'inflation, les banques centrales et les marchés obligataires.

Les prix du pétrole brut américain, irrité en outre par des facteurs d'approvisionnement et des préoccupations géopolitiques allant de la Russie à Gaza, ont encore dépassé les 80 dollars le baril lundi pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis début novembre. Cela a porté la hausse des prix du pétrole en glissement annuel à 22 %, soit le rythme annuel le plus rapide depuis décembre 2022.

Alors que les résultats prévisibles des élections russes de ce week-end renforcent l'emprise de Vladimir Poutine sur le pouvoir depuis 25 ans, les attaques incessantes de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole du pays ont également un impact sur les marchés de l'énergie à la marge.

Samedi, l'une des attaques a déclenché un incendie à la raffinerie de Slavyansk, à Krasnodar, qui traite 8,5 millions de tonnes de pétrole brut par an, soit 170 000 barils par jour. Selon une analyse de Reuters, les attaques ont entraîné l'arrêt d'environ 7 % de la capacité de raffinage russe - qui alimente la demande de la Chine et de l'Inde - au cours du premier trimestre.

L'irritation suscitée par le prix du pétrole ne contribuera guère à apaiser l'angoisse qui règne sur les marchés de la dette du Trésor, où les rendements à 2 et 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près d'un mois lundi, avant la dernière réunion de la Réserve fédérale de cette semaine.

Les fonds négociés en bourse du Trésor américain sont désormais en baisse de 2 % depuis le début de l'année, et les versions à long terme contenant des obligations à 20 et 30 ans sont en baisse d'environ 6 % pour 2024.

Il n'y a aucun espoir que la Fed réduise ses taux d'intérêt cette semaine, mais ses nouvelles projections économiques pourraient constituer un joker, en signalant potentiellement moins de réductions des taux d'intérêt et un début plus tardif de l'assouplissement de la politique qu'elle ne l'avait estimé précédemment.

Les marchés à terme ne prévoient pas de baisse complète des taux d'intérêt de la Fed avant juillet, et ne voient qu'une chance sur deux d'une baisse dès juin et seulement 75 points de base d'assouplissement sur l'ensemble de l'année.

Les résultats de l'enquête américaine sur les constructeurs de maisons en mars doivent être publiés plus tard ce lundi, mais il est peu probable qu'ils aient une influence sur la réunion de la Fed de cette semaine, au cours de laquelle des discussions seront probablement entamées sur un éventuel allègement du bilan de la banque centrale.

L'amélioration de la croissance et des perspectives pétrolières et inflationnistes fait également grimper les enchères pour la décision de la Banque du Japon de demain, où les spéculations vont bon train sur le fait que la BOJ mettra fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs après des mois de remises en question et après l'annonce, la semaine dernière, de la plus forte croissance des salaires en plus de 30 ans.

Samedi, le journal Nikkei est devenu le dernier média en date à évoquer la possibilité d'un changement de politique dès mardi.

Mais les marchés japonais semblent désormais bien préparés à ce changement : le yen a atteint son niveau le plus bas depuis près de deux semaines, à près de 150 dollars, et l'indice boursier Nikkei s'est redressé de plus de 2 % lundi.

Le dollar est resté stable dans l'ensemble.

En ce qui concerne les entreprises, la journée devrait être dominée par la conférence annuelle des développeurs de Nvidia, l'entreprise phare de l'intelligence artificielle. Le cours de l'action de Nvidia a augmenté de 2 % avant la cloche en prévision de cette conférence.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Indice NAHB du logement en mars aux États-Unis ; prix à la production en février au Canada.

* Conférence annuelle des développeurs de Nvidia

* Le Trésor américain vend aux enchères des bons à 3 et 6 mois.