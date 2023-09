(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

On the Beach Group PLC, en hausse de 15% à 119,17 pence, fourchette de 12 mois 81,24p-192,19p. Le détaillant de vacances à la plage déclare qu'au cours de son exercice financier se terminant le 30 septembre, il atteindra un chiffre d'affaires et une valeur totale des transactions "record". La valeur totale des transactions s'élèvera à 1,1 milliard de livres sterling, soit une hausse de 26 %. Les bénéfices ajustés seront conformes aux attentes du marché. "Nous continuons à tirer profit des investissements que nous avons réalisés dans notre plateforme technologique, notre marque et notre offre, et je suis heureux de constater que cela a entraîné une croissance du chiffre d'affaires et du résultat net au cours du second semestre, comme prévu. Parallèlement à l'accès à une plus grande capacité de sièges et de lits, cela nous a permis de connaître notre été le plus réussi, en envoyant plus de passagers en vacances que jamais auparavant", a déclaré le PDG Shaun Morton.

Pharos Energy PLC, en hausse de 4,1% à 23,10 pence, fourchette de 12 mois 17,74p-28,70p. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz annonce que pour le semestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires a chuté à 86,2 millions USD, contre 112,3 millions USD un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt tombe à 5,3 millions USD, contre 98,2 millions USD. Pour ce qui est de l'avenir, Pharos actualise ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2023 en termes d'intérêt opérationnel à 6 350 à 6 750 barils d'équivalent pétrole par jour nets, contre 6 050 à 7 500 boepd nets. "La société continue de se concentrer sur le rendement pour les actionnaires grâce à notre engagement à verser un dividende régulier, à nos rachats d'actions en cours et à la création de valeur dans l'ensemble du portefeuille pour développer l'entreprise", déclare le PDG Jann Brown.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Tullow Oil PLC, baisse de 9,6% à 34,08 pence, fourchette de 12 mois 21,82 pence-51,50 pence. Le producteur de pétrole et de gaz annonce une baisse de son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 30 juin à 777 millions de dollars, contre 859 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a diminué de plus de moitié, passant de 560,5 millions USD à 217,2 millions USD. En ce qui concerne l'avenir, Tullow Oil revoit à la baisse ses prévisions de production de pétrole pour l'ensemble de l'année, de 58 000 à 60 000 barils de pétrole par jour, au lieu de 58 000 à 64 000. "Nous nous trouvons à un point d'inflexion important dans l'évolution de notre plan d'entreprise. Depuis deux ans et demi, nous nous concentrons sans relâche sur la discipline en matière de capital, la performance opérationnelle et l'investissement approprié dans nos actifs", a déclaré le PDG Rahul Dhir.

