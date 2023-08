Orcadian Energy PLC - société d'exploitation de pétrole et de gaz axée sur la mer du Nord - constate une hausse significative du cours de ses actions, mais déclare qu'elle n'a "connaissance d'aucune raison spécifique" pour cette augmentation.

Orcadian Energy se dit consciente du soutien positif apporté par le gouvernement britannique, le 31 juillet, à l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière, et a l'intention de procéder à l'attribution de licences dans le cadre du 33e cycle. Orcadian Energy a demandé trois licences dans le cadre du 33e cycle le 19 janvier. La société a besoin de lever de nouveaux fonds à court terme pour son fonds de roulement et pour rembourser sa facilité de crédit estimée à 1 million de livres sterling auprès de Shell PLC, qui doit être remboursée à la fin du mois d'août. Sa trésorerie nette à la fin du mois de juillet s'élevait à 97 000 GBP.

"Le soutien clair du gouvernement à la poursuite du développement du pétrole et du gaz au Royaume-Uni est le bienvenu et fournit un contexte favorable aux discussions de la société avec des partenaires potentiels", déclare Orcadian Energy.

Cours actuel de l'action : 5,58 pence, soit plus du double du cours de 2,75 pence à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 83 %.

