(Alliance News) - Les prix des actions à Londres sont restés stables mardi, ne parvenant pas à capitaliser sur le sentiment positif du marché ailleurs.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 3,03 points à 7 490,73. Le FTSE 250 était en hausse de 12,41 points, soit 0,1%, à 19 088,05, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,19 point à 735,53.

Le Cboe UK 100 était en légère baisse à 748,83, le Cboe UK 250 était stable à 16 507,91, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 847,06.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient en hausse de 0,1%.

Dans les premières nouvelles économiques du Royaume-Uni, les emprunts du gouvernement ont fortement chuté en décembre, selon les chiffres de l'Office for National Statistics. L'emprunt net du secteur public, à l'exclusion des banques du secteur public, s'est élevé à 7,8 milliards de livres sterling, soit environ 8,4 milliards de livres sterling de moins que l'année précédente. Il s'agit du niveau le plus bas pour le mois de décembre depuis 2019.

Les emprunts pour l'exercice clos en décembre se sont élevés à 119,1 milliards de livres sterling, soit le quatrième niveau le plus élevé jamais enregistré pour cette période. Il était 10% plus élevé que la période équivalente de neuf mois de l'exercice précédent.

La dette nette du secteur public, à l'exclusion des banques du secteur public, s'élevait à 2 686 milliards de livres sterling, soit, selon les estimations provisoires, environ 97,7 % du produit intérieur brut annuel du Royaume-Uni.

"Les données de janvier du mois prochain, qui incluront les recettes de l'impôt sur le revenu, seront particulièrement révélatrices de la marge de manœuvre potentielle du chancelier [Jeremy Hunt] pour les réductions d'impôts", ont déclaré les analystes de la Lloyds Bank.

La livre sterling était cotée à 1,2742 USD tôt mardi, plus haut que 1,2717 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0908 USD, plus haut que 1,8990 USD.

Associated British Foods a augmenté de 0,8%.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 2,8 % pour atteindre 6,89 milliards de livres sterling au cours du premier trimestre clos le 6 janvier, ou de 5,4 % à taux de change constant. Pour Primark, les ventes ont augmenté de 7,9 % à taux de change constant, la période ayant démarré lentement en raison d'un temps chaud non saisonnier, mais ayant bénéficié d'une forte activité à Noël. Les ventes de Primark à taux de change constant ont augmenté de 2,1 % en raison de la hausse des prix de vente moyens.

La hausse des ventes de Primark n'est pas une mince affaire à un moment où les consommateurs se sentent à l'étroit", a déclaré Aarin Chiekrie, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.

"La disparition de Debenhams et Topshop ces dernières années a été un moteur pour le groupe, poussant davantage de clients vers ses magasins, y compris des acheteurs de la classe moyenne... Alors que de nombreux autres grands détaillants physiques ferment leurs portes, Primark a ouvert huit nouveaux magasins, et prévoit d'en ouvrir beaucoup d'autres d'ici la fin de 2026", a ajouté M. Chiekrie.

Les grandes compagnies pétrolières BP et Shell ont bénéficié de la hausse des prix du pétrole, en augmentant respectivement de 1,4 % et de 0,9 %.

Le baril de Brent s'échangeait à 80,34 USD, contre 79,73 USD jeudi après-midi, à la suite des dernières escalades au Moyen-Orient.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé de nouvelles frappes sur les Houthis du Yémen lundi, expliquant que leur deuxième série d'actions militaires conjointes contre les rebelles soutenus par l'Iran était une réponse aux attaques continues sur les navires de la mer Rouge.

Pendant ce temps, Crest Nicholson a augmenté de 1,4 %.

Le constructeur de maisons a déclaré qu'il avait nommé Martyn Clark de Persimmon comme nouveau directeur général, en remplacement de Peter Truscott, qui prend sa retraite après avoir rejoint l'entreprise en 2019. M. Clark est actuellement directeur commercial chez son rival Persimmon et rejoindra Crest dans le courant de l'année. Les actions de Persimmon ont augmenté de 0,5 %.

Crest a également publié ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 octobre. Le chiffre d'affaires a chuté de 28 % en glissement annuel, passant de 913,6 millions de livres sterling à 657,5 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a chuté de 30 %, passant de 32,8 millions de livres sterling à 23,1 millions de livres sterling. Le nombre de logements achevés a également chuté de 26 %, passant de 2 734 à 2 020. L'entreprise a néanmoins laissé son dividende total inchangé à 17,0 pence par action.

Le constructeur de maisons a fait part d'un optimisme prudent pour l'exercice en cours.

"Récemment, des tendances macroéconomiques positives ont été observées, avec une baisse de l'inflation et des taux hypothécaires, ce qui est de bon augure pour le secteur du logement. Bien qu'il soit trop tôt pour évaluer le comportement des clients, nous avons été encouragés par une augmentation des niveaux d'intérêt et des demandes de renseignements des clients au cours de cette année civile", a déclaré le PDG sortant, M. Truscott.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Marston's a progressé de 2,1 %.

L'exploitant de pubs a fait état d'une activité commerciale soutenue pendant la période de Noël, avant son assemblée générale annuelle qui se tiendra plus tard dans la matinée de mardi. Au cours des 16 semaines précédant le 20 janvier, les ventes au détail totales dans les pubs gérés et franchisés de l'entreprise ont augmenté de 8,8 % d'une année sur l'autre, avec de fortes ventes de nourriture et de boissons.

Henry Boot a quant à lui chuté de 11 %

Le promoteur immobilier a averti qu'il s'attendait à ce que les bénéfices pour 2024 soient nettement inférieurs au consensus actuel du marché. Il souligne les "profils de paiement étendus" avec les principaux constructeurs de maisons sur les ventes de terrains stratégiques, ce qui maintiendra le ratio d'endettement à l'extrémité supérieure de sa fourchette optimale. Elle prévoit toutefois que les bénéfices de 2023 seront conformes aux attentes du marché.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé la journée en hausse, avec un Dow Jones Industrial Average en progression de 0,4 %, un S&P 500 en hausse de 0,2 % et un Nasdaq Composite en hausse de 0,3 %.

En Asie, mardi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,1 %.

La Banque du Japon a maintenu ses mesures d'assouplissement monétaire mardi, alors que les spéculations se multiplient quant à l'abandon de sa position ultra-libre.

À l'issue d'une réunion de deux jours, les membres du conseil d'administration ont décidé de maintenir les taux d'intérêt en territoire négatif - une anomalie mondiale qui a fait baisser le yen par rapport au dollar - tout en laissant inchangée la fourchette dans laquelle fluctuent les taux des obligations d'État à 10 ans.

Les analystes avaient prédit que la BoJ ne bougerait pas, en partie pour éviter de nouvelles perturbations après le tremblement de terre du jour de l'an qui a fait au moins 233 morts dans le centre du Japon.

La BoJ considère que l'augmentation des prix est due à des facteurs temporaires, notamment la hausse des coûts de l'énergie. Mardi, elle a revu à la baisse ses prévisions d'inflation pour la prochaine année fiscale, les ramenant de 2,8 % à 2,4 %.

Par rapport au yen, le dollar était coté à 147,57 yens, en baisse par rapport à 147,94 yens.

En Chine, l'indice composite de Shanghai a augmenté de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 2,7 %.

Les opérateurs ont été encouragés par des rapports selon lesquels les autorités chinoises envisageaient de donner un coup de fouet aux actions après un début d'année douloureux.

Les autorités envisagent une série d'initiatives, a rapporté Bloomberg, ajoutant que les décideurs politiques cherchaient à mobiliser près de 280 milliards de dollars, principalement à partir des comptes offshore des entreprises d'État.

L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

L'or était coté à 2 031,07 USD l'once tôt mardi, plus haut que les 2 024,07 USD de lundi.

A venir dans le calendrier économique de mardi, il y aura des données sur la confiance des consommateurs dans la zone euro.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.