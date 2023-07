(Alliance News) - Pennpetro Energy PLC a annoncé mercredi qu'elle avait augmenté sa participation dans le puits Whistling Straits 5H dans le comté de Gonzales, au Texas, la faisant passer de 25 % à 100 %.

La compagnie pétrolière et gazière qui se concentre sur la production et le développement dans le comté de Gonzales, au Texas, a déclaré qu'elle avait conclu la transaction avec Millennium PetroCapital Corp, comme annoncé fin juin, après l'achèvement des procédures légales.

Pennpetro Energy détient désormais une participation directe de 100 % dans le puits texan, avec une participation de 75 % en termes de revenus nets.

Aucun détail financier n'a été divulgué sur la transaction.

Pennpetro Energy assumera l'exploitation du puits avec effet immédiat, a déclaré la société, en plus d'un peu plus de 2 036 acres de concessions pétrolières.

"Pennpetro est fortuitement passée d'une participation minoritaire dans le puits Whistling Straights 5 à une participation de 100 % dans quatre puits potentiels de production de pétrole dans le comté de Gonzales au Texas. C'est un grand changement pour la société", a déclaré Tom Evans, président-directeur général.

"Au cours des semaines et des mois à venir, la société travaillera avec sa direction et ses consultants pour remettre en service les puits Chalk Talk 1H et 4H, tester le débit du puits Whistling Straits 5H et éventuellement remettre en service le puits City of Gonzales 1, détenu à 100 %, que Pennpetro a dû fermer pendant la période Covid."

Les actions de Pennpetro Energy sont restées stables à 1,85 pence chacune à Londres mercredi matin.

