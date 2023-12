Pennpetro Energy PLC - Société pétrolière et gazière basée au Texas - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 1,1 million USD, contre 60 000 USD un an plus tôt. Ce résultat s'explique entièrement par l'augmentation des frais d'administration. En ce qui concerne l'avenir, le conseil d'administration déclare : "Les nouvelles entreprises annoncées par Pennpetro depuis le mois de mars de cette année sont porteuses de transformation pour Pennpetro et nous voyons d'excellentes opportunités de croissance pour 2024. Le conseil d'administration saisit cette occasion pour remercier les actionnaires, anciens et nouveaux, sa direction, ses consultants et ses conseillers pour leur soutien continu et, si l'environnement actuel des prix du pétrole se maintient cette année, il permettra à la société de se rapprocher de son objectif d'être un développeur et un producteur de pétrole à flux de trésorerie positif."

Cours actuel de l'action : 2,11 pence, en baisse de 6,2 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 71 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

