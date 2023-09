Pennpetro Energy PLC - société pétrolière et gazière axée sur la production et le développement dans le comté de Gonzales, au Texas - confirme qu'elle a achevé l'acquisition des puits Chalk Talk 1, Chalk Talk 3 et Chalk Talk 4 auprès de Millennium PetroCapital Corp. Les documents officiels déposés auprès de la Texas Railroad Commission montrent que la filiale de Pennpetro, Nobel Petroleum USA Inc, est désormais le propriétaire et l'exploitant légal de ces actifs. Pennpetro n'a pas précisé la valeur de l'acquisition.

Tom Evans, directeur général, a déclaré : "Notre équipe de développement pétrolier au Texas a été très occupée à enregistrer nos intérêts à 100 % dans ces puits de pétrole et à préparer le démarrage des travaux de reconditionnement des puits. Noble est désormais visible sur le site Web de la Railroad Commission en tant que propriétaire/exploitant des puits, ce qui nous permet de nommer officiellement les entrepreneurs chargés d'effectuer les travaux sur place pour remettre ces puits en production. Nous prévoyons actuellement de commencer par le reconditionnement du puits Chalk Talk 1H avant de passer à l'écoulement du pétrole des puits Chalk Talk 4H, City of Gonzales 1 (COG1) et Whistling Straits 5H. Nous avons un programme de travail très chargé et nous nous réjouissons d'informer les actionnaires à court terme.

Cours actuel de l'action : 1,86 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

