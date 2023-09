Londres (awp/afp) - La hausse des cours du pétrole s'accélérait jeudi, le WTI américain dépassant les 90 dollars, poussés par la résilience de l'économie américaine, premier pays consommateur au monde, quand les prévisions font craindre un fort déficit de l'offre.

Vers 15H35 GMT (17H35 HEC), le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, gagnait 1,63% à 89,96 dollars, peu après avoir touché 90,26 dollars.

Son équivalent européen, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 1,65% à 93,40 dollars, après avoir culminé jusqu'à 93,68 dollars.

Les deux références du brut ont atteint jeudi de nouveaux plus hauts en dix mois.

"La hausse des prix du pétrole se poursuit grâce à l'optimisme suscité par les perspectives de la demande aux États-Unis", explique à l'AFP Edward Moya, analyste d'Oanda.

Les ventes au détail ont progressé de 0,6% en août aux États-Unis selon les données publiées jeudi par le département du Commerce, déjouant les pronostics des analystes qui les voyaient ralentir fortement.

"Il est clair que la résilience de l'économie américaine se maintient, ce qui est une bonne nouvelle pour le pétrole brut", poursuit M. Moya.

En parallèle, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une "importante pénurie de l'offre" de pétrole au quatrième trimestre 2023, selon son rapport mensuel publié mercredi.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait quant à elle estimé qu'au quatrième trimestre, la demande pourrait dépasser l'offre de brut de 3,3 millions de barils par jour, ce qui serait une première depuis 16 ans, dans son rapport mensuel publié mardi.

La prolongation des coupes de 1,3 million de barils par jour de la production et des exportations de l'Arabie saoudite et de la Russie jusqu'à la fin de l'année "survient à un moment où l'équilibre pétrolier mondial est tendu, où les stocks diminuent et où les raffineurs éprouvent des difficultés à satisfaire une demande accrue", avance Tamas Varga, analyste de PVM Energy.

"L'Opep+ (l'Opep et ses alliés, NDLR) a fait sa part pour maintenir la tension sur le marché pétrolier pendant le reste de l'année et les prix continueront d'augmenter si les perspectives de croissance des États-Unis et de la Chine ne se détériorent pas", ajoute Edward Moya.

afp/buc