Pétrole: l'UE pourrait libérer une partie de ses stocks stratégiques

Bruxelles (awp/afp) - Les Etats membres de l'UE pourraient libérer une partie de leurs stocks stratégique de pétrole pour contrer la hausse des prix, ont annoncé lundi à Bruxelles la commissaire européenne à l'Energie et la présidence française du Conseil des ministres.

"La hausse des prix du pétrole inquiète. Les Etats membres de l'UE ont plus de 90 jours de réserves stratégiques et ils pourraient libérer une partie des stocks pour stabiliser le marché", a déclaré la commissaire Kadri Simson à l'issue d'une réunion d'urgence en visioconférence avec les ministres de l'Energie, consacrée au conflit entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences.

"C'est un outil puissant", a-t-elle relevé.

"On peut mobiliser les réserves stratégiques quand il a une rupture des approvisionnements. C'est arrivé trois fois dans l'histoire, dont une fois à cause de l'ouragan Katrina" aux Etats-Unis, a-t-elle précisé.

"Les Etats membres sont disposés à libérer une partie de leurs stocks en cas de besoin", a précisé la ministre française de la Transition écologique Barbara Pompili, en soulignant "une trop forte perturbation des marchés".

afp/rp