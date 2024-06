Caracas (awp/afp) - Le Venezuela se rapproche d'une production d'un million de barils de pétrole brut par jour (bj), niveau inégalé depuis plus de cinq ans en raison des sanctions américaines et de l'effondrement de son appareil d'extraction miné par la corruption et la mauvaise gestion.

"Nous pouvons officiellement dire que nous avons dépassé les 950.000 barils (...) ce mois-ci, nous aurons d'autres surprises car nous continuons à augmenter et nous sommes très proches du million de barils", a déclaré à la presse le ministre du Pétrole Pedro Tellechea, également Pdg du géant pétrolier public Petroleos de Venezuela (PDVSA).

"Dans les prochains jours, nous atteindrons un million de barils. C'est une joie pour le Venezuela de continuer à produire, à raffiner et, bien sûr, à commercialiser notre brut", a ajouté le ministre, qui se targue de redresser PDVSA.

Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), la production du pays sud-américain s'élevait à 910.000 bj à la fin du mois de mai.

Le Venezuela dont la production a atteint 3,5 millions de bj en 2008 est passé sous le million en 2019 en même temps que les sanctions des Etats-Unis dont l'embargo pétrolier visant à évincer le président Nicolas Maduro du pouvoir.

En 2020, la production est tombée sous la barre des 400.000 bj, la plus faible en trois décennies.

Après un assouplissement de six mois de novembre à mai, Washington a réimposé des sanctions estimant que le scrutin présidentiel du 28 juillet qui verra Maduro briguer un troisième mandat ne présentait pas suffisamment de garanties démocratiques.

afp/rp