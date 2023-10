New York (awp/afp) - Les cours du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain sont tombés, mardi, à leur plus bas niveau depuis deux mois, la guerre entre Israël et le Hamas restant circonscrite tandis que beaucoup d'économies montrent des signes d'essoufflement.

Le prix du WTI pour livraison en décembre a abandonné 1,56%, pour clôturer à 81,02 dollars. En séance, il est descendu jusqu'à 80,74 dollars, une première depuis fin août.

Quant au Brent de la mer du Nord de même échéance, il s'est effrité de 0,04%, à 87,41 dollars.

L'or noir avait démarré dans le vert, poussé par l'offensive au sol de l'armée israélienne, entrée dans Gaza, où elle livre bataille aux combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Mais le marché s'est retourné en fin de séance. L'inflexion a été attribuée par Phil Flynn, de Price Futures Group, à une déclaration à l'AFP du porte-parole de la branche militaire du Hamas, selon lequel ce dernier va libérer des otages étrangers "dans les prochains jours".

"Les spéculateurs se sont rués vers la sortie", a commenté l'analyste en réaction à cette annonce.

"La possibilité d'une libération d'otages indique qu'Israël va peut-être mener son opération de façon moins agressive" qu'attendu par les opérateurs, a expliqué Phil Flynn. "Les marchés sont nerveux et cette nouvelle a été suffisante pour annuler le rebond du brut."

"L'offensive progresse graduellement à Gaza et n'a pas déclenché d'escalade du conflit au Moyen-Orient pour l'instant", a observé, dans une note, Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Autre élément pesant sur les cours, selon l'analyste, le fait que l'"Arabie saoudite devrait ne pas relever ses prix pour ses clients asiatiques en décembre, une première depuis six mois".

Le marché a aussi été privé d'élan par la série d'indicateurs macroéconomiques publiés mardi, qui ont montré une détérioration de la conjoncture en Europe, en Chine et au Japon.

Le Produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 0,1% au troisième trimestre en zone euro par rapport au trois mois précédents.

En Chine, l'activité manufacturière est également passée en phase de contraction en octobre.

"L'inquiétude sur l'économie mondiale s'est accrue", a souligné, dans une note, Craig Erlam, d'Oanda.

"Le marché tourne à l'émotion", a résumé Phil Flynn, "et il va rester orienté par les gros titres" jusqu'à nouvel ordre.

afp/rp