New York (awp/afp) - Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), variété de référence américaine, a fini mardi en forte baisse et clôturé à son plus bas niveau de l'année, sur un marché toujours préoccupé par un affaissement de la demande.

Le WTI pour livraison en janvier a terminé en repli de 3,48%, à 74,25 dollars.

afp/rp