New York (awp/afp) - Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété de référence américaine, a terminé mercredi à son plus bas niveau de clôture depuis fin décembre 2021, éreinté par les soubresauts qui agitent le secteur bancaire et financier.

Le WTI pour livraison en avril a lâché 5,21%, pour finir à 67,61 dollars, après être descendu, en séance, jusqu'à 65,65 dollars, une prémière depuis plus de 15 mois.

afp/rp