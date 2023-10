New York (awp/afp) - Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété américaine de référence, a terminé en baisse de plus de 5% mercredi, lesté par des chiffres de stocks américains et par la crainte de voir la demande freiner.

Le prix du baril de WTI pour livraison en novembre a lâché 5,61%, à 84,22 dollars, à son plus bas niveau depuis un mois.

afp/rp